7 صحافيين فلسطينيين فقدوا حياتهم في 4 أيام   

المصدر: غزة- وكالات

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قتل ثلاثة صحافيين فلسطينيين، أمس، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بناية قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، على ما أعلن رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، ليرتفع عدد القتلى من الصحافيين إلى سبعة منذ بدء الحرب.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في بيان «ننعى الزملاء سعيد الطويل... محمد صبح وهشام نواجحة»، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».

وبحسب بيان المكتب تم «استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال أثناء تغطيتهم إخلاء إحدى البنايات المهددة بالقصف غرب غزة».

وقتل السبت كل من الصحافيين إبراهيم لافي ومحمد جرغون ومحمد الصالحي فيما قضى صحافي رابع يدعى أسعد شملخ الأحد جراء القصف.

والصحافي سعيد الطويل هو مدير وكالة محلية تدعى «الخامسة» للأنباء، فيما يعمل نواجحة مراسلاً لوكالة «خبر» المحلية أما صبح فكان مصوراً صحافياً.

وكان الصحافيون الثلاثة برفقة صحافيين آخرين ومع معداتهم الصحافية يقفون على بعد عشرات الأمتار لتغطية عملية قصف جوي إسرائيلي متوقعة لبناية سكنية تلقى أحد سكانها اتصالاً هاتفياً من الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاءها تمهيداً لتدميرها.

لكن وفقاً لصحافيين شهود عيان، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف البناية التي وقف عندها الصحافيون لتوثيق القصف.

وأكدت نقابة الصحافيين فقدان الاتصال مع «مصورين صحافيين اثنين هما المصور التلفزيوني في شركة (النجاح) التابعة لجامعة النجاح بنابلس نضال الوحيدي، والمصور في شركة (عين ميديا) المحلية هيثم عبد الواحد».

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