عشرات القتلى والمفقودين الأجانب في غزة

المصدر: باريس- أ.ف.ب

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قتل عشرات الأجانب أو جرحوا أو أصبحوا رهائن لدى فصائل غزة في أعقاب الهجوم الذي شنّته السبت على إسرائيل.

وأعلنت الولايات المتحدة عن 14 قتيلاً أمريكياً على الأقل، وعدد من المفقودين، ورجحت أن يكون هناك أمريكيون بين الرهائن في غزة.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان: «للأسف، نعلم الآن أن 14 مواطناً أمريكياً على الأقل كانوا بين القتلى، والعديد منهم كانوا يعيشون في إسرائيل».

وقتل بريطانيان على ما أكدت أسرتاهما. وكان أحدهما وهو ناثانيل يونغ (20 عاماً)، يخدم في الجيش الإسرائيلي. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أمس، إن «عدداً كبيراً» من مزدوجي الجنسية البريطانية-الإسرائيلية حوصروا في القتال.

وأعلن مصدر في وزارة الخارجية الألمانية أن عدداً من مزدوجي الجنسية اختطفوا. وقالت والدة شاني لوك البالغة 22 عاماً لمجلة «دير شبيغل» إنها تعرفت على ابنتها في مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لشابة ترقد على ما يبدو فاقدة للوعي ووجهها إلى الأسفل في شاحنة صغيرة في غزة على متننها رجال مسلحون.

وقالت الحكومة الفرنسية إن ثمانية فرنسيين قتلوا، وأن 13 ما زالوا في عداد المفقودين، مرجحة أن يكون بعضهم اختطف.

وقتلت امرأتان أوكرانيتان كانتا تعيشان في إسرائيل منذ سنوات، على ما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو. كما أفادت السفارة الروسية في تل أبيب بمقتل روسيَين على الأقل.

وقالت الحكومة الكندية إن كنديّاً قتل وثلاثة آخرون فقدوا. وقال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت إن طالباً كمبوديّاً قتل.

وأعلنت وزارة الخارجية التايلاندية عن 18 قتيلاً و9 جرحى و11 رهينة. وقال نائب وزير الخارجية جاكابونغ سانغماني إن حوالي خمسة آلاف مواطن تايلاندي أجلوا من المناطق العالية الخطورة، فيما «طلب ثلاثة آلاف مواطن آخر العودة إلى تايلاند».

وقتل عشرة نيباليين في كيبوتس ألوميم، إحدى المستوطنات القريبة من غزة، على ما أفادت سفارة النيبال في تل أبيب. وأشارت السفارة إلى أن أربعة آخرين يتلقون العلاج في المستشفى بينما يجري بحث عن شخص خامس.

أكّدت الخارجية الأرجنتينية أن سبعة من مواطنيها قتلوا وفقد 15 آخرون. وتحدثت الفلبين عن خمسة من مواطنيها في عداد المفقودين، وهناك ثلاثة مفقودين للنمسا، ومفقودان لكل من إيطاليا والبرازيل وباراغواي وتشيلي والمكسيك والبيرو وسريلانكا وتنزانيا وكولومبيا، ومفقود واحد لكل من بنما وإيرلندا.

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