لبنان وإسرائيل.. هل يتحول الخط الأزرق إلى أحمر؟

المصدر: بيروت - وكالات

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تتصاعد التوترات على الجبهة الشمالية على طرفي الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، حيث وصف مراقبون الوضع بأنه تحول للخط من الأزرق إلى الأحمر.

وقال مسؤول أمني لبناني إن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على شمال إسرائيل أمس، لليوم الثالث على التوالي، وردت عليها إسرائيل بقصف مدفعي. وقالت مصادر أمنية إن وابلاً من الصواريخ أُطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. وقال مصدر ثانٍ إن القصف أصاب المنطقة الجنوبية التي انطلقت منها الصواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد بقذائف المدفعية على إطلاق الصواريخ. وأضاف أن نحو 15 صاروخاً أُطلقت من لبنان، تم اعتراض أربعة منها فيما سقطت 10 في أماكن مفتوحة.

واتسعت رقعة القصف الإسرائيلي أمس، وطال أطراف بلدة زبقين ومناطق مفتوحة شرقي مدينة صور. كما أطلقت إسرائيل قذائف فوسفورية على أطراف بلدتي الماري والمجيدية، بالإضافة إلى قصف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ومحلة بسطرة.

وسبق ذلك إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية الجنوبية، وردت المدفعية الإسرائيلية بقصف أطراف بلدتي مروحين والضهيرة جنوب لبنان.

وقال مصدران أمنيان في لبنان إن «حزب الله» استهدف دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه. وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة هليكوبتر قصفت نقطة مراقبة تابعة للحزب رداً على صاروخ مضاد للدبابات أُطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه مركبة عسكرية في منطقة أفيفيم، مضيفاً أنه «لم تقع إصابات».

ومن جهة أخرى، أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» أنها تواصل اتصالاتها مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع الخطير بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل أمس.

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