مخطط «الإخوان» الإرهابي ينهار في بنغازي

المصدر: بنغازي، تونس ـ البيان

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تواصل، أمس، انقطاع الاتصالات عن مدينة بنغازي الليبية، فيما بدأت تنكشف ملامح المخطط الإرهابي الذي أجهضته المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية من خلال مواجهات الجمعة الماضي.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم أن مجموعة إخوانية حاولت زعزعة النظام والاستقرار في المنطقة الشرقية، وهي لا تمثل الشعب الليبي في شيء.

مشيراً إلى أن هذه المجموعة دخلت إلى مدينة بنغازي مع قيادات بطريقة غير شرعية واستمرت أياماً عدة، وقد سلكت فيها طرقاً صحراوية لتجنب البوابات ونقاط التفتيش وأدخلت معها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وقامت بتنفيذ أعمال تخريبية، من بينها قطع الاتصالات من خلال تخريب كوابل الألياف البصرية في عدة أماكن بمدينة بنغازي.

ويرى مراقبون، أن مخططاً إخوانياً إرهابياً كبيراً كان يستهدف شرق ليبيا.

وبحسب مصادر، فإن هناك تحركات طالت مناطق طبرق والكفرة وأجدابيا وسلوق والكويفية والمرج وبنينا والمقرون، وأن اجتماعات تم عقدها في مدن بنغازي والمرج وإجدابيا والبريقة، في إطار مخطط لزعزعة الأمن والاستقرار في شرق ليبيا. لكن وفق أغلب المحللين، فإن جماعة الإخوان منيت بفشل ذريع في العودة بالوضع في المنطقة الشرقية بليبيا إلى مربع العنف والفوضى الذي كانت تطمح إليه بمخططها الإجرامي.وكانت مصادر أكدت القبض على وزير الدفاع الأسبق مهدي البرغثي.

وأشارت المصادر إلى أن البرغثي هو الذي قاد الجماعات المسلحة التي حاولت إثارة الفوضى في بنغازي، وكان يسعى إلى التحصن بقبيلة «العواقير» التي ينتمي إليها وتحظى بنفوذ اجتماعي كبير في بنغازي والمنطقة الشرقية الليبية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد دعا النائب العام إلى التحقيق في أحداث بنغازي، معلناً أنه تلقى تقارير تفيد بوقوع مواجهات مسلحة في بنغازي وانقطاع شبكات الاتصالات تماماً، ما أدى إلى عزل المدينة عن باقي العالم.

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