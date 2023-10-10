الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممر إنساني إلى غزة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممر إنساني، لتزويد المدنيين في قطاع غزة بالضروريات الأساسية، حيث قالت إن إمداداتها في القطاع قد نفدت.

وحذر متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف من أن المستشفيات ستكون غير قادرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة للمصابين بدون تلقي المزيد من الدعم.

وأوضح أنه بحلول بعد ظهر أمس الاثنين، كانت هناك 13 عيادة في الأراضي الفلسطينية المكتظة بالسكان، تعرضت للقصف من جانب الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية، مضيفا أن المرافق الصحية يجب حمايتها من الهجمات بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن هناك ستة من العاملين ضمن الاطقم الطبية في غزة، قتلوا، كما أصيب أربعة آخرون.

أما من ناحية إسرائيل، فقد قُتل أحد المسعفين في الهجمات متعددة الجوانب التي أطلقتها شنتها حركة حماس يوم السبت الماضي.

وقد أعلنت إسرائيل حالة الحرب وردت بهجمات مضادة تحت اسم "السيوف الحديدية"، أسفرت عن مقتل المئات في غزة. وأصيب آلاف الأشخاص من الجانبين.

وقتل نحو 700 فلسطيني وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف أخرين بجروح منذ يوم السبت الماضي جراء شن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة ردا على هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حماس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز