قصف معبر رفح بين مصر وغزة للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة

المصدر: أ ف ب

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تعرض معبر رفح الحدودي، الممر الوحيد لقطاع غزة الى العالم الخارجي، للقصف للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة فيما دخلت الحرب بين حركة حماس الفلسطينية واسرائيل يومها الرابع.

وقال شهود لفرانس برس إن القصف استهدف "المنطقة العازلة بين البوابتين المصرية والفلسطينية لمعبر رفح ما أدى الى وقوع أضرار بالقاعة الداخلية بالجانب الفلسطيني" للمعبر.

وأكدت منظمة سيناء لحقوق الانسان، وهي منظمة حقوقية، أن مقاتلات إسرائيلية قصفت المعبر ما أدى مرة أخرى الى إغلاقه.

اغلق معبر رفح الاثنين لفترة وجيزة بعد "تعرض الجانب الفلسطيني منه للقصف"، بحسب ما قال مصدر أمني لفرانس برس.

ويتعرض فطاع غزة، الخاضع لحصار اسرائيلي منذ 2007، لقصف متواصل عقب هجوم حماس المباغت وغير المسبوق السبت الذي أسفر عن مقتل مئات الاسرائيليين.

وأدى الرد الاسرائيلي على الهجوم الى مقتل نحو 700 شخص في غزه، وفق وزارة الصحة في القطاع.

كان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غبرياسوس بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين امكانية انشاء ممر إنساني لإيصال المستلزمات الطبية الأساسية التي تحتاجها مستشفيات غزة.

ووفق الأمم المتحدة، أدت الحرب بين حماس واسرائيل منذ اندلاعها السبت الى نزوح 187 ألف شخص داخل القطاع.

ونقلت قناة القاهرة الاخبارية المصرية المقربة من السلطات عن مصادر أمنية "رفيعة" أن "مصر تصدت وستتصدى لتوطين أهالي غزة في سيناء".

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