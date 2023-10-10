إسرائيل تهدد بحرب «تغيّر الشرق الأوسط»

المصدر: غزة - وكالات

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توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حركة حماس بحرب «تغيّر الشرق الأوسط»، في حين وصل عدد قتلى الحرب إلى أكثر من 900 قتيل في الجانب الإسرائيلي و560 في قطاع غزة، مع آلاف الجرحى في الجانبين.

وقال نتانياهو لمسؤولين بارزين في جنوب إسرائيل: «ما ستواجهه حماس سيكون صعباً ورهيباً، سنغير الشرق الأوسط». وأضاف «هذه البداية فقط... نحن كلنا معكم وسنهزمهم بقوة».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه أمر بفرض «حصار كامل» على قطاع غزة. وأضاف غالانت في بيان مصور «نفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام، ولا ماء، ولا غاز... كل شيء مغلق». وأعلنت وزارة الإسرائيلية أنها أمرت بقطع فوري لإمدادات المياه إلى غزة.

اليوم الثالث

وفي اليوم الثالث للحرب، قال الجيش الإسرائيلي إنه «استعاد السيطرة» على المستوطنات الواقعة جنوب قطاع غزة، والتي هاجمها الفصائل الفلسطينية وأوقعت فيها قتلى وأسرت عدداً آخر.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري للصحافيين، إنه من المحتمل أن يكون ما زال هناك عدد من المقاتلين في المنطقة. وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت إن القوات الإسرائيلية الخاصة اشتبكت في معارك في نحو سبعة إلى ثمانية مواقع داخل إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قصف «أكثر من 500 هدف» لحركتي حماس والجهاد في غزة خلال ليل الأحد الاثنين. وحشدت إسرائيل عشرات آلاف الجنود في محيط قطاع غزة، وأعلنت استدعاء 300 ألف من الاحتياط. وقال إن الجيش الإسرائيلي يعمل أيضاً على إنقاذ الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وهم «بأعداد كبيرة».

قصف متبادل

وواصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق وابل من الصواريخ، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب ومستوطنات غلاف غزة. وقال طلعت برهوم -الطبيب في مستشفى أبو يوسف النجار المحلي بمدينة رفح جنوبي غزة- إن غارة جوية إسرائيلية أمس، أودت بحياة تسعة عشر شخصاً، بينهم نساء وأطفال.

أضاف برهوم أن الطائرات قصفت منزل عائلة أبو هلال، وأن أحد القتلى هو رأفت حرب حسين أبو هلال، القيادي في «ألوية الناصر صلاح الدين».

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن 50 فلسطينياً على الأقل قتلوا وأصيب عشرات في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع. وذكر أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

كما استهدفت مقاتلات إسرائيلية بعشرات الصواريخ وبشكل متواصل حي الرمال وسط مدينة غزة.

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