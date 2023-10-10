السودان يستأنف علاقاته الدبلوماسية مع إيران

المصدر: الخرطوم ـ وكالات

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أعلن السودان، أمس، أنه سيستأنف العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان: إن قرار استئناف العلاقات جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، وإنه سيخدم مصالحهما المشتركة.

كان السودان قطع علاقاته الدبلوماسية بإيران في أعقاب اقتحام السفارة السعودية في طهران في عام 2016، حينما قطعت السعودية علاقاتها بطهران. لكن السعودية وإيران اتفقتا في مارس الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بوساطة صينية.

وأضافت وزارة الخارجية السودانية، وفق وكالة «رويترز» أن قرار استئناف العلاقات جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، وقالت إنه سيخدم مصالحهما المشتركة. وفي يوليو الماضي، قالت إيران والسودان، بعد لقاء لوزيري خارجية البلدين هو الأول منذ سنوات، إنهما تعتزمان استعادة العلاقات بينهما.

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