عبد الله بن زايد يبحث أوضاع المنطقة هاتفياً مع وزراء خارجية روسيا والكويت وإسرائيل ولابيد

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، وإيلي كوهين، وزير خارجية دولة إسرائيل، ويائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وناقش سموه مع وزراء الخارجية ولابيد جهود وقف التصعيد والتهدئة وأهمية حماية المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، أن الوضع الراهن يتطلب تحركاً عاجلاً من كل الأطراف الدولية الفاعلة، من أجل تخفيف حدة التوتر والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.

كما أكد سموه ضرورة ممارسة أعلى درجات الحكمة، مشدداً على أهمية تهدئة الأوضاع، ومشيراً إلى أن المنطقة بحاجة ماسة إلى الاستقرار، وهو ما لم يتحقق دون تبني خيار السلام الشامل والعادل والأمن المستدام.

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