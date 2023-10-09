اتصالات أردنية لوقف التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اتصالين هاتفيين مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سبل «وقف التصعيد الخطر» بين إسرائيل وحركة حماس، حسب بيان للديوان الملكي.

وقال البيان إن الملك عبدالله أكد في الاتصالين ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد الخطر في غزة ومحيطها، ودفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأكد الملك ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة. وكرر أن «هناك تواصلاً مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد».

وطلبت فلسطين، أمس، عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث الأوضاع. وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة مهند العكلوك: «قدمت الأحد، مذكرة تتضمن طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن».

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى بحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وحمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل مسؤولية قطع الماء والكهرباء والمواد الغذائية عن غزة. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري وإلزام إسرائيل مسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه الشعب المحتل، وتحمل مسؤولياته أيضاً تجاه توفير الإغاثة الفورية.

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