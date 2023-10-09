شرطي مصري يقتل إسرائيليين ومرشدهما

المصدر: القاهرة - وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل سائحَين إسرائيليين ومرشدهما المصري في مدينة الإسكندرية شمال مصر، وقالت مصادر أمنية مصرية إن منفذ الهجوم شرطي مصري.

وصرح مصدر أمني مصري بمقتل سائحين إسرائيليين اثنين في إطلاق نار على أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمنطقة المنشية بمدينة الإسكندرية شمال مصر.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عبر صفحتها بموقعها «فيسبوك» عن المصدر قوله إنه «أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية في مصر (أمس)، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، مما أسفر عن وفاة اثنين من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر».

وأشار إلى أنه «تم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج».

إجراءات قانونية

وأكدت المصادر المصرية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وقد توقفت حركة العبور على الحدود بين إسرائيل ومصر عبر معبر العوجة، بحسب ما أفادت مصادر صحافية.

وذكرت السفارة الأمريكية في القاهرة في بيان أن هجوم الإسكندرية «قد يكون مرتبطاً بالأعمال العدائية المستمرة في غزة وإسرائيل»، وحثت المواطنين الأمريكيين في مصر على «ممارسة المزيد من الوعي الأمني والاحتياطات»، بحسب بلومبرغ.

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