مناوشات على الحدود اللبنانية

المصدر: بيروت - وفاء عوّاد

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دخل «حزب الله»، أمس على خط الحرب بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، وأعلن أنه أطلق قذائف مدفعية وصواريخ على مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا، فيما رد الجيش الإسرائيلي، بقصف مواقع في الأراضي اللبنانية.

وقال في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنّه قام بالهجوم «على 3 مواقع للجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية».

وبدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن قوات المدفعية قصفت منطقة لبنانية أُطلق منها النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأضاف في تغريدة في منصة «إكس»، إن الجيش على استعداد لمواجهة «جميع السيناريوهات»، وسيواصل حماية أمن سكان إسرائيل.

وقال أدرعي في وقت لاحق: «رداً على الاعتداء الصاروخي من لبنان، قامت طائرة مسيرة لجيش الدفاع بقصف بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس (هار دوف)».

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن أصوات انفجارات ضخمة ترددت في أنحاء قرى جنوبية، وإن مراكز في رويسات العلم وموقع الرادار تعرضت لقصف مدفعي.

ودعت قوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، الأطراف للتحلي بضبط النفس. وأضافت في منصة «إكس»، إنها على اتصال بالجانبين لاحتواء الموقف.

وقالت إنها رصدت إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مزارع شبعا صباحاً ورداً مدفعياً إسرائيلياً. وتابعت: «نحث الجميع على ممارسة ضبط النفس والاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التابعة ليونيفيل لخفض التصعيد، لمنع حدوث تدهور سريع في الوضع الأمني».

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