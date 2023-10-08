قيس سعيّد ينتقد تضامن معارضين مع سجناء «حركة النهضة»

المصدر: تونس - وكالات

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انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، انضمام جزء من المعارضة السياسية المحسوبة على اليسار إلى إضراب جوع تقوم به قيادات من حركة «النهضة» الإخوانية بالسجن.

وعلق سعيّد على هامش جولة ليلية قام بها في شارع الحبيب بورقيبة وصولاً إلى جبل جلود في الضاحية الجنوبية للعاصمة بالقول: كانوا يقولون عنه «فلان» يا سفّاح (في إشارة إلى راشد الغنوشي) والآن ينضمون إليه في إضراب جوعه.

وأضاف سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية «يتحدثون الآن عن إضراب جوع مماثل في فرنسا وهو لا إضراب جوع ولا شيء».

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن متحدث «الحزب الجمهوري» المعارض وسام الصغير قوله إن الإضراب عن الطعام انطلق أمس، من قبل شخصيات سياسية وأحزاب ومنظمات تضامناً مع معتقلين يقضون يومهم الثالث في الإضراب عن الطعام.

والسجناء الذين أضربوا عن الطعام هم راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة)، وعدد من قيادات الحركة المعتقلين على خلفية تهم تتعلق بالأمن القومي التونسي.

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