آخر الإحصائيات.. مقتل 200 فلسطيني و100 إسرائيلي جراء التصعيد بين الطرفين

المصدر: وكالات

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في أحدث إحصائيات، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 200 قتيل جراء التصعيد الأخير بين مسلحين فلسطينيين وإسرائيل التي ارتفع قتلاها إلى 100 شخص.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، سيطرة عناصر من حركة حماس الفلسطينية على 3 بلدات بمناطق محاذية لقطاع غزة، كما كشفت عن أسر الحركة عددا كبيرا من الأسرى الإسرائيليين، ومن بينهم ضباط كبار واحتجاز عناصرها لما يقرب من 50 رهينة بحي بيري قرب الحدود مع قطاع غزة.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، السبت، أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

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