حصيلة أولية: 40 إسرائيلياً و161 فلسطينياً قتلوا حتى الآن

المصدر: أ ف ب

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أعلن مصدر طبي إسرائيلي مقتل 42 شخصاً وإصابة 779 بينهم حالات حرجة في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس، فجر اليوم السبت، ضد إسرائيل.

من جهتها، أعلنت الصحة الفلسطينية سقوط 161 قتيلاً و931 جريحاً من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفيما أفاد إعلام إسرائيلي باستمرار الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في عسقلان، أعلنت إسرائيل أنها تواجه "حربًا" وهددت حركة حماس بأنها ستدفع "ثمناً غير مسبوق" وردت بغارات جوية على القطاع.

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