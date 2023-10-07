مصر والأردن تبحثان جهود وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

المصدر: د.ب.أ

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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد ، في بيان، أن الوزيرين أعربا عن قلقهما البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، مشيراً إلى أن الوزير شكري شدد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة. ووفق الناطق، اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الساعات القادمة.

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