سلطنة عمان تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضرورة حماية المدنيين

المصدر: البيان

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دعت سلطنة عمان اسرائيل والفلسطينيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضرورة حماية المدنيين، إثر إندلاع المواجهات بين الطرفين اليوم.

وقالت السلطنة في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم : "سلطنةعُمان تتابع باهتمام وقلق التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي اللامشروع للأراضي الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، الذي يُنذر بتداعيات خطيرة وتصاعد حدّة العنف، داعيةً الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضرورة حماية المدنيين".

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