"الخارجية السعودية": المملكة تدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحماية المدنيين وضبط النفس

المصدر: البيان

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دعت وزارة الخارجية السعودية إلى الوقف الفوري للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحماية المدنيين وضبط النفس.

وقالت في بيان بثته وكالة الأنباء السعوية " واس" : " تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك.

وتدعو المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس".

وأضافت:"وتذكّر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته".

وجددت المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.

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