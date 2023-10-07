مصر تحذر من مخاطر التصعيد في غزّة وتدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس

المصدر: القاهرة - البيان

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حذرت مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، داعية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر.

ولفت بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم، إلى تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، بما من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.

ودعت مصر، الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحض إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

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