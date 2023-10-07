بعد هجوم مباغت من غزة.. الجيش الإسرائيلي يعلن "التأهب للحرب"

المصدر: البيان

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أعلن الجيش الإسرائيلي حالة "التأهب للحرب"، صباح اليوم السبت، بعد عملية "مزدوجة" شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وأشار الجيش إلى أنه "يهاجم أهدافاً تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "حركة حماس نفذت عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل عناصر مقاتلة إلى داخل أراضي إسرائيل".

وأضاف: "سيقوم الجيش الإسرائيلي بحماية سكان إسرائيل، وستدفع حماس ثمناً باهظاً".

وطلب المتحدث من "الجمهور الانصياع لأوامر قيادة الجبهة الداخلية بالبقاء قرب المناطق المحمية"، كما طلب من سكان قطاع غزة البقاء في منازلهم.

وفي بيان لاحق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "حالة التأهب للحرب".

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