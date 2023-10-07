قتلى وجرحى بحريق داخل سجن في لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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قضى أربعة سجناء على الأقل، أمس، وأصيب عشرات النزلاء في سجن شرقي لبنان، جراء إضرام نيران خلال عملية احتجاج، ما أدى إلى احتراق زنازين بالكامل، وفق ما أفاد مسؤول أمني لوكالة «فرانس برس».

بدأ الاحتجاج في سجن زحلة المركزي وفق المسؤول، بعد اكتشاف حراس السجن فجوة في جدار استحدثها السجناء، تمهيداً لعملية فرار جماعي. وأوضح المسؤول أنه «لدى البدء بسدّ الفجوة، حصلت مواجهات بين عناصر الأمن وسجناء، لتسود بعدها حالة من الفوضى جراء إضرام نزلاء النار في زنازينهم، ما أدى إلى احتراق عدد منها بالكامل ووفاة ثلاثة منهم جراء الحريق والاختناق».

فيما جرى نقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الرسمية أن عناصر من الدفاع المدني استخدموا آلات قص هيدروليكية ليتمكنوا من إخراج السجناء، في ظل انتشار كثيف للجيش والأجهزة الأمنية التي فرضت طوقاً في محيط مبنى سجن زحلة.

وأجرى وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي لهذه الغاية «اتصالات بكل من قائد الجيش، العماد جوزيف عون، متمنياً تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، ومدير عام الدفاع المدني، العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف». وكلًف مولوي، محافظ البقاع، القاضي كمال أبو جودة، متابعة الإجراءات الميدانية، لاسيما لجهة إخلاء السجناء وإسعاف المصابين منهم.

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