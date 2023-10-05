قصف بطائرات مسيرة يصيب الكلية الحربية السورية خلال تواجد وزير الدفاع ويوقع عشرات القتلى والجرحى

المصدر: دمشق - وكالات

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أفادت تقارير إخبارية واردة من سوريا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في هجوم بطائرات مسيرة على الكلية الحربية في محافظة حمص السورية.

ونقلت وسائل إعلام سورية أن المسيرات استهدفت حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص، مخلفة أعداداً كبيرة من الإصابات في صفوف المشاركين.

وأضافت أن الهجوم على الكلية الحربية «وقع أثناء وجود وزير الدفاع وعدد من كبار ضباط الجيش».

وقال تقرير لـ«سكاي نيوز» العربية إن عدد القتلى والجرحى وصل إلى 54، ويأتي القصف على الكلية الحربية ضمن أكثر من عملية استهدفت مواقع سورية متفرقة، منها اسقاط التحالف لطائرة مسيرة شمال سوريا.

وأفاد الجيش السوري في بيان «قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى».

وأضاف أن «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت».

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «مقتل سبعة وإصابة أكثر من 20 ضابطا من قوات النظام بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة».

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، علما بأن المجموعات الجهادية التي تسيطر على أجزاء من الأراضي السورية تستخدم أحيانا مسيّرات مسلحة.

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