الجيش يلاحق فلول الإرهاب في الصومال

المصدر: مقديشو - د.ب.أ

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أكد ضابط صومالي، تنفيذ الجيش الوطني، بالتعاون مع القوات المحلية في ولاية جنوب الغرب، عمليات ملاحقة لفلول ميليشيات «الشباب» الإرهابية، المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في قرى تابعة لمدينة قريولي بإقليم شبيلي السفلي، جنوب غرب.

وأوردت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، تصريح قائد قوات دوارويش جنوب الغرب بمدينة قريولي، الملازم الأول علي آدم: إن «الجيش الوطني استعاد قرية غاي ورو الزراعية، كما تم تدمير مرتكزات العدو الإرهابي في تلك المنطقة».

ونوّه بأن «القوات المسلحة تلاحق فلول المتشددين، الذين يتعرضون لضربات موجعة على أيدي الجيش، والقوات المحلية بجنوب ووسط البلاد». ووفق الوكالة «تواصل القوات المسلحة، بالتعاون مع القوات المحلية بولاية غلمدغ، عمليات تصفية فلول ميليشيات «الشباب»، الذين يختبئون في بعض القرى النائية هناك». وألمحت إلى أن قوات الجيش بدأت تلاحق الخلايا الإرهابية في شبيلو بجنوب غرب محافظة مدغ وسط البلاد.

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