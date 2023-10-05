بعثة الأمم المتحدة تبحث وضع النازحين في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

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أجرى العراق ومكتب بعثة الأمم المتحدة في بغداد، اجتماعاً أمس، لمناقشة البرامج والمشروعات المشتركة التي تنفذها البعثة في عدد من مناطق البلاد.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحافي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس الحكومة، محمد شيّاع السوداني، عقد اجتماعاً مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، كرس لبحث علاقات التعاون بين العراق والبعثة الأممية، ومراجعة الاستراتيجية المستقلة لعمل البعثة في العراق.

وأوضحت أن الجانبين ناقشا البرامج والمشروعات المشتركة التي تنفذها البعثة في عدد من مناطق العراق، ومتابعة الجهود والاستعدادات المبذولة من أجل إنجاح انتخابات مجالس المحافظات المقررة في ديسمبر المقبل. وأفادت بأن السوداني وبلاسخارت استعرضا جهود العراق في معالجة ملف النازحين، وعودتهم الطوعية إلى مناطق سكناهم بعد توفير الأجواء اللازمة التي تدعم استقرارهم، وإعادة دمجهم في المجتمع.

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