مصر.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد اليوم ثباتاً في تعاملات البنوك

المصدر: البيان

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شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء، ثباتا في تعاملات البنوك، حيث حقق أقل سعر له عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس وبنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

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