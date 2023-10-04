المغرب.. دعم مادي للأسر المتضررة من الزلزال

المصدر: الرباط - وكالات

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أعلنت الحكومة المغربية بدء صرف المساعدات العاجلة المحددة بـ2500 درهم شهرياً (250 دولاراً) لمدة سنة، للأسر التي انهارت منازلها جزئياً أو كلياً، جراء الزلزال الذي ضرب المملكة قبل أسابيع. ومن المقرر بدء صرف المساعدات من 6 وحتى 16 أكتوبر الجاري، حسبما جاء خلال الاجتماع الخامس للجنة «بين وزارية» مكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الرباط، الاثنين.

وأضافت اللجنة في بيان، أنه «يمكن للأسر المتضررة من الزلزال، التي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة، تقديم التماس لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه».

وأعلنت اللجنة عن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بشكل فوري وعاجل، بما في ذلك إعادة بناء أكثر من ألف مدرسة، وتأهيل 42 مركزاً صحياً، وتعزيز البنية التحتية للمناطق التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة.

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