السوداني: العراق سيبقى ركيزة والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم وجسراً لتلاقي الحضارات والثقافات

المصدر: د.ب.أ

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في ذكرى الاحتفال بالعيد الوطني للعراق، شدّد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على أنّ بلاده ستبقى ركيزة للأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وجسراً لتلاقي الحضارات والثقافات.

وقال السوداني في منشور على حسابه بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق: التقدم لأبناء وطننا الغالي، بجميع مكوّناتهم، وفي كل مكان، وللقوى الوطنية والهيئات الدستورية جميعاً، بأصدق عبارات التهنئة والمباركة.

وأضاف أن العراق كان دائماً أرضاً مشعّة بمعاني الحضارة على العالم أجمع، مثلما كان البقعة التي يُصنع فيها التاريخ، وتسجِّل البشرية فيها خطواتها نحو التقدّم.

وأكد أن ظهور الدولة العراقية الحديثة وانضمامها إلى عصبة الأمم، جاء استمراراً لهذا العنفوان الحضاري والثقافي الفاعل والمؤثر.

وأشار إلى أن العراق وشعبه في عيدهم الوطني سيبقون صنّاعاً مَهرةٌ للسلام والطمآنينة، ومحاربين أشدّاء للظلام والتخلف، ومن هذا المعنى، سنواصل العمل على أن يكون العراق هو الغاية والهدف، يتقدم على كلّ اعتبار، ويسمو فوق كل ضرورة.

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