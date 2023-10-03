اليمن.. نجاة مسؤول أمني كبير من هجوم إرهابي

المصدر: عدن - محمد أحمد

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نجا مسؤول أمني كبير في اليمن من هجوم استهدف موكبه في شرق عدن أمس، يرجح ضلوع تنظيم القاعدة فيه، وأدى إلى إصابة خمسة من مرافقيه على الأقل، حيث انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من الموكب أثناء مروره بأحد شوارع مدينة زنجبار.

وذكرت مصادر أمنية أن سيارة مفخخة انفجرت في موكب اللواء فضل باعش قائد قوات الأمن الخاص، أثناء عبوره أحد الشوارع في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين شرقي محافظة عدن، وأن خمسة من مرافقيه أصيبوا بجراح في الهجوم، وهو الأحدث في سلسلة هجمات تنفذها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وتستهدف منتسبي القوات وقادة الوحدات الأمنية المشاركة في الحملة المتواصلة لتطهير المحافظة من تلك العناصر والتي بدأت قبل نحو عام من الآن.

ووفق ما ذكرته المصادر فإن سيارة مفخخة كانت متوقفة على جانب الطريق في عاصمة محافظة أبين وفجرت عن بعد كما يعتقد، حيث انفجرت أثناء مرور موكب قائد قوات الأمن الخاصة وبعد أيام من هجوم استهدف أيضاً سيارة تقل أفراداً من القوات التي تتولى مهمة تطهير المناطق النائية من عناصر القاعدة.

وأكد العقيد محمود الكلدي رئيس عمليات قوات حزام أبين، أن التفجير يحمل بصمات تنظيم القاعدة الإرهابي، وقال إن الوحدات الأمنية هرعت فور حدوث التفجير الذي استهدف موكب اللواء باعش بالقرب من مبنى السلطة المحلية إلى الموقع، وفتحت على الفور وبمساعدة فرق البحث والتحري بإدارة أمن محافظة أبين تحقيقاً في الحادثة لكشف خيوطها.

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