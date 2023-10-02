عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

المصدر: د.ب.أ

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أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن شهود عيان قولهم، إن عشرات المستوطين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوساً تلمودية في باحاته.

وأضاف الشهود، أنّ مجموعات كبيرة من المستوطنين تجولوا في أزقة البلدة القديمة من القدس، وأدَّوا طقوساً تلمودية عند أبواب الأقصى، وتحديدا عند بابي السلسلة والقطانين.

وأشارت الوكالة، إلى أنّ 880 مستوطناً اقتحموا، أمس الأحد، الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية حاملين قرابين نباتية من سعف النخيل، بعد نجاحهم في إدخالها.

ووفق الوكالة، فرضت السلطات الإسرائيلية قيوداً على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وحسب الوكالة، تستمر أيام عيد العُرش حتى السابع من أكتوبر الجاري، وكثفت منظمات إسرائيلية هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.

وتقول الوكالة، إنّ السلطات الإسرائيلية تستغل الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها القوات الإسرائيلية من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة، إذ دعت جماعات يمينية إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد لمناسبة تلك الأعياد.

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