البرهان: ماضون لإنهاء الحرب

المصدر: الخرطوم ـ البيان ـ وكالات

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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن السلام لا يمكن لأحد أن يرفضه، لكن «يجب أن يكون سلاماً يحفظ للبلد كرامته وعزته وسيادته. وعبر البرهان عن عزمه على إنهاء الحرب الدائرة في السودان».

ونقل مجلس السيادة عن البرهان، وهو أيضاً قائد الجيش السوداني، بحسب وكالة أنباء العالم العربي قوله إن هذه الحرب التي تدور رحاها في البلاد «فرضت علينا».

ميدانياً، أفاد مصدر عسكري سوداني بأن الجيش دخل منطقة الخلافيات في الخرطوم بحري وتمكن من طرد عناصر الدعم السريع منها. وكانت منطقتا المربعات والفتيحاب جنوب مدينة أم درمان قد شهدتا أمس اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

كما تصاعدت أعمدة الدخان عقب قصف مدفعي للجيش في منطقة تقع شمال مناطق الاشتباكات وإلى الشمال من سلاح المهندسين.

وقال موقع «سودان تربيون» الإلكتروني إن 11 مدنياً على الأقل قتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي متبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالخرطوم.

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