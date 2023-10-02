الشتاء يهدد 80 ألف أسرة نازحة في اليمن

المصدر: عدن ـ محمد أحمد

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ذكرت منظمات إغاثية أن فصل الشتاء يهدد أكثر من ثمانين ألف أسرة يمنية تعيش في مخيمات النزوح في 12 محافظة مع تراجع التمويل الذي حصلت عليه إلى 12 % من المبالغ المطلوبة لتوفير مستلزمات مواجهة البرد القارس في المخيمات.

وفي تقرير حديث، أطلقت مجموعة المنظمات الإغاثية العاملة في قطاع المأوى نداءً للمانحين من أجل تقديم التمويل اللازم لتتمكن من تلبية الاحتياجات الشتوية الأساسية لأكثر من 80 ألف أسرة نازحة في 12 محافظة، ونبهت إلى الحاجة العاجلة لهذا التمويل لتسهيل تنفيذ خطة الاستجابة.

وبينت المجموعة أن خطتها تستهدف ما مجموعه 81 ألف أسرة في 68 موقعاً للنزوح منتشرة في 12 محافظة لتمكينهم من شراء مستلزمات الشتاء الأساسية، وقالت إنها لم تتلقَ من التمويل اللازم لذلك سوى 12 % فقط من إجمالي المبلغ المطلوب وهو 9.8 ملايين دولار. وذكرت أنها تعمل على تعبئة شركائها لتقديم الدعم المنقذ للحياة في الشتاء لضمان حصول الأسر الضعيفة التي تعيش في 3 مناطق شديدة البرودة على الوسائل اللازمة لاتقاء البرد القارس.

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