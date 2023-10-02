تونس تحبط 52 عملية هجرة غير شرعية

المصدر: تونس - وكالات

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أعلنت السلطات التونسية أنها أحبطت 52 عملية هجرة غير نظامية نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط وضبطت 1004 أشخاص، خلال حملة أمنية استمرت يومين في ولاية صفاقس (جنوب). وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن «الحملة الأمنية واسعة النطاق بولاية صفاقس تمت خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر».

وأضافت الوزارة أن هذه الجهود «أسفرت عن إحباط 52 عملية اجتياز للحدود البحرية، تم خلالها ضبط 216 تونسياً و667 شخصاً من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والساحل و73 من جنسيات مختلفة».

كما «تم ضبط 48 شخصاً من منظمي ووسطاء عمليات الاجتياز خلسة وحجز مبلغ مالي حوالي 44 ألف دينار (14.1 ألف دولار)، وفقاً للبيان.

وتعد صفاقس نقطة مهمة أمام المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تبعد نحو 130 كيلومتراً عن السواحل التونسية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، في تصريح سابق، إن «شبكات إجرامية مسؤولة عن عمليات الهجرة غير النظامية إلى صفاقس».

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