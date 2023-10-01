أمريكا تعتقل عناصر «داعشية» في سوريا

المصدر: دمشق - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت القيادة المركزية الأمريكية في سوريا، أمس، إن قواتها نفذت هجوماً بالهليكوبتر في شمال البلاد، أول من أمس 28 سبتمبر الماضي، ألقت خلاله القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، يدعى ممدوح إبراهيم الحاجي شيخ.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، عبر بيان سابق، إنها ألقت القبض خلال غارة يوم 25 سبتمبر الماضي، على عنصر «داعشي» آخر، يدعى أبوهليل الفدعاني، وهو أحد المسؤولين عن تيسير وتنفيذ عمليات التنظيم في الداخل السوري، فيما كانت تقديرات أشارت إلى أن الفدعاني له «علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة»، بحسب البيان الأمريكي.

ووفقاً لبياني القيادة المركزية الأمريكية في سوريا، لم يسقط أي قتلى أو مصابين خلال العمليتين.

وصرح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في سوريا، تروي جارلوك، «إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم «داعش»، مثل: الفدعاني، يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين، واستهدافهم، وإخراجهم من ساحة المعركة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز