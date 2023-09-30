معارك في الخرطوم والمدنيون يدفعون الثمن

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

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تواصلت المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في جميع جبهات القتال بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتبادل الطرفان القصف المدفعي الكثيف، في وقت ارتفع فيه عدد ضحايا القصف الذي تعرضت له محطة للمواصلات بمنطقة الجرافة بأم درمان، ومع استمرار المعارك في شهرها السادس تتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية لملايين السودانيين في مختلف ولايات البلاد، لا سيما المتأثرين من الحرب في ولاية الخرطوم وولايات دارفور.

وكان لمقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم النصيب الأكبر من القصف المدفعي، إذ صوبت قوات الدعم السريع لليوم الرابع عشر هجماتها بالمدفعية الثقيلة على أهداف داخل المنطقة العسكرية الاستراتيجية وسط الخرطوم، من مناطق تمركزها بأحياء بري شرقي الخرطوم، وردت عليها دفاعات الجيش، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد وسمعت أصوات انفجارات من داخل مقر قيادة الجيش.

وأفاد شهود أن اشتباكات عنيفة دارت بمنطقة السوق العربي بالقرب من القصر الرئاسي، كما نفذت مسيرات تابعة للجيش ضربات استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم، لا سيما مناطق الرياض والجريف غرب والمعمورة، كما قصف الجيش مواقع للدعم السريع حول محيط مجمع النصر السكني بالصحافة، ونفذ الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع بمنطقة الأزهري جنوبي الخرطوم.

و ذكرت مصادر محلية أن عدد ضحايا القصف الذي تعرضت له محطة مواصلات بمنطقة الجرافة شمال أم درمان إلى اثني عشر شخصاً بينهم أطفال، واتهمت لجان مقاومة الجرافة قوات الدعم السريع بتنفيذ القصف على محطة المواصلات ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من سكان المنطقة.

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