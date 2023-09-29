مصرع 7 أشخاص بتفجير نفَّذه انتحاري في مقديشو

المصدر: رويترز

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لقي 7 أشخاص مصرعهم بتفجير نفَّذه انتحاري العاصمة الصومالية مقديشو.

وكشف شاهد ومصادر طبية أن الانتحاري فجَّر مواد ناسفة، بعد ظهر اليوم، بمقهى في مقديشو، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وأوضح الشاهد أن الانفجار وقع قرب نقطة تفتيش على طريق يؤدي إلى البرلمان ومكتب الرئيس، مشيراً إلى أن المقهى يرتاده جنود.

وقال أحمد علي، وهو شاهد من موقع الانفجار: «أحصيت وساعدت في نقل سبعة قتلى وستة جرحى معظمهم جنود».

وأكدت مصادر طبية من الموقع، طالبةً عدم الكشف عن هوياتها، عدد القتلى، موضحةً أن عدد الجرحى ثمانية.

ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم، ولم ترد الشرطة ومسؤولون حكوميون حتى الآن على طلبات للحصول على تعليق.

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