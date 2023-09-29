إسرائيل تعيد فتح معبر أمام فلسطينيي غزة

المصدر: غزة- وكالات

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أعادت إسرائيل، أمس، فتح معبر «بيت حانون -إيريز» على الحدود مع قطاع غزة أمام آلاف العمال الفلسطينيين، بعدما أغلقته السلطات في تل أبيب لمدة 12 يوماً، وذلك في رد على الاحتجاجات من الجانب الفلسطيني قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. وكانت السلطات الإسرائيلية، أغلقت معبر «بيت حانون -إيريز»، المنفذ الوحيد لسكان قطاع للتنقل بين إسرائيل وغزة، بمناسبة عطلة الأعياد اليهودية يوم 15 سبتمبر الجاري، بعدها عمدت إلى تمديد الإغلاق لأسباب أمنية اعتبرتها «رداً» على التظاهرات اليومية على طول الحدود.

من جانبها، أكدت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، أن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بإعادة فتح معبر «بيت حانون -إيريز» بدءاً من صباح أمس، فيما شوهد مئات العمال يجلسون على مقاعد داخل صالة كبيرة في الجانب الفلسطيني من المعبر، بينما افترش آخرون الأرض في انتظار السماح لهم العبور إلى إسرائيل.

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