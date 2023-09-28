احتكاك حدودي ثانٍ بين لبنان وإسرائيل خلال أسبوع

المصدر: بيروت - وكالات

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تبادل الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية، أمس، إلقاء القنابل الدخانية والصوتية عند الخط الأزرق على الحدود بين البلدين.وهذا الحادث الثاني خلال أسبوع بعدما تبادل الطرفان إطلاق الغاز المسيل للدموع، لنزاع مماثل على الخط الأزرق.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي، ولا قوة حفظ السلام في جنوب لبنان «يونيفيل» على طلبات التعليق، وفقاً لوكالة «رويترز». وبحسب مراقبين، يخيم التوتر على طول الحدود اللبنانية بعد فرض إسرائيل أخيراً، سيطرتها على الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، وبذلك أصبحت البلدة تحت سيطرتها، وبنت جداراً إسمنتياً حول كامل البلدة.

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