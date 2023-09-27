السوداني: لا ضرورة للتحالف الدولي في العراق

المصدر: بغداد - د.ب.أ

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أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أن تنظيم «داعش» الإرهابي لا يمثل اليوم تهديداً للدولة العراقية.

وصرح السوداني لصحيفة «ذا ناشيونال» في مقابلة نشر تفاصيلها المكتب الإعلامي للحكومة العراقية أمس: «لم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي تشكل لمواجهة «داعش»».

وأفاد بأن «أقسى الأحكام التي تصدر ضد الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمر في المعدل على 45 قاضياً قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القاطع»، منوهاً بأن «قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً للقانون العراقي فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حق المحكوم أن يعيد المحاكمة».

وأضاف السوداني أن أكثر من 300 حزب مسجل سوف تخوض الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن «الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية علامة صحية للنظام السياسي». وأوضح أن «الانتخابات المبكرة تأتي وفق حل البرلمان لنفسه، وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات، لكن القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة».

وأكد أن الحكومة «تنظر باحترام إلى الحراك الشعبي، وندعم كل ممارسات التظاهر السلمي، ونتعاطى مع التظاهرات بكل مسؤولية، وضمن الإطار القانوني».

وأكمل: «هناك حرب على الفساد، وأدخلنا استرداد الأموال والمطلوبين ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد».

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