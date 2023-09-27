4 آلاف قتيل حصيلة ضحايا إعصار ليبيا

المصدر: عواصم ـ وكالات

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أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «دانيال» إلى 4029 قتيلاً. وأضاف إن هناك «87 جثماناً لمصريي الجنسية، لا تشملهم الإحصائية تم تسليمها للسلطات المصرية لدفنهم ببلدهم».

في سياق متصل، شدد الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، على ضرورة تنسيق أي جهد وطني لتجاوز الأزمة الحالية، في أعقاب الفيضانات القاتلة التي ضربت الجزء الشرقي من البلاد. جاء ذلك خلال لقاء باتيلي مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بمدينة بنغازي حيث ناقشا جهود الإغاثة المستمرة في المناطق المنكوبة.

وناقش باتيلي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، «آلية تنسيق الجهود الدولية والأممية لمعالجة الأوضاع في المناطق المنكوبة»، قبل أسبوعين، وفقاً لـ«بوابة الوسط» الليبية.

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