مصر تجري انتخابات الرئاسة في ديسمبر المقبل

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم "الاثنين" أن مصر ستجري الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.

وكشف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عن البرنامج الزمني للانتخابات خلال مؤتمر صحفي، حيث يفتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، وتقام الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وذلك بدءاً من 5 أكتوبر المقبل.

وعن مراحل التصويت قال حمزة إن الناخبين مدعوين للإدلاء بأصواتهم وفق برنامج زمني، حيث تبدأ الانتخابات بتصويت المصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل، وفي حالة الإعادة سيجري التصويت أيام الجمعة السبت والأحد 5 و6 و7 يناير من العام المقبل.

بينما يصوت المصريين بالداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وفي حال الإعادة يجري التصويت أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 يناير من العام المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز