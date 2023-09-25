تونس نحو تشكيل غرفة ثانية للبرلمان

المصدر: (تونس - البيان، وكالات)

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أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أمس، الجدول الزمني لإجراء الانتخابات المحلية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان النتائج الأولية في موعد أقصاه 27 من الشهر ذاته.

وستسفر الانتخابات المحلية في تونس في شكلها الجديد، عن انتخاب أكثر من 2000 مسؤول محلي في كل أنحاء البلاد، يتم اختيار 279 عضواً من بينهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان التونسي.

وأوضح رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، أن «باب الترشح لعضوية المجالس المحلية سيفتح في 23 أكتوبر المقبل، ويغلق في 1 نوفمبر»، مشيراً إلى أنه «سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين في 8 نوفمبر، وترك طلبات الانسحاب من المشاركة حتى 16 من الشهر ذاته».

وأعلن الرئيس قيس سعيد، في وقت سابق إجراء انتخابات المجالس المحلية في 24 ديسمبر المقبل، فيما وصفت الهيئة العليا للانتخابات القرار بـ«خطوة أولى باتجاه إرساء الغرفة البرلمانية الثانية».

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