مقتل فلسطينييْن بعملية عسكرية إسرائيلية

المصدر: (رام الله - وكالات)

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قتل فلسطينيان، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية جديدة نفذها في طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشابين أسيد أبو علي (21 عاماً) وعبدالرحمن أبو دغش (32 عاماً) في هجوم إسرائيلي على طولكرم.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده «أصيب بجروح بشظايا رصاصة» في اشتباكات في مخيم نور شمس للاجئين القريب من المدينة.وأكد إبراهيم النمر، وهو مسؤول سابق في اللجنة الشعبية للمخيم، أن القتيلين لم يكونا مسلحين وغنما هما مدنيان. ووفق النمر، فإن الجيش الإسرائيلي دمر عدة منازل وطرق رئيسية داخل المخيم خلال العملية العسكرية.

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