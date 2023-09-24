انطلاق حملة تطعيم متكاملة لأطفال اليمن

المصدر: عدن - د.ب.أ

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أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان في عدن باليمن، بالتعاون مع «يونيسف»، ومنظمة الصحة العالمية، حملة التطعيم المتكاملة ضد الحصبة، والحصبة الألمانية، وفيتامين «أ»، وفيروس «كورونا».وانطلقت حملة التطعيم المتكاملة، التي تستمر ستة أيام، أمس، وتستهدف 1.27 مليون طفل، أعمارهم بين 6 و59 شهراً في 121 مديرية عبر 13 محافظة. يتخلل الحملة تزويد الفئات ذات الأولوية العالية في المواقع الثابتة والمؤقتة لقاحات «كورونا». يشارك في الحملة 3025 فريقاً طبياً، منهم 847 فريقاً ثابتاً، و2178 فريقاً متنقلاً.

التزام

وأعرب ممثل «الصحة العالمية» باليمن، أرتورو بيسيجان، وممثل «يونيسف» باليمن، بيتر هوكينز، عن التزامهما بالجهود المشتركة. وحذر هوكينز من أن «الحصبة قد تكون قاتلة، ولكن تطعيم الأطفال ضدها كفيل بإنقاذ حياتهم»، وجدد دعوته الجميع «للمشاركة، والتأكد من تطعيم كل طفل بين 6 أشهر و5 سنوات».

يأتي تدشين الحملة، بفضل دعم التحالف العالمي للقاحات والتحصين، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.

تحصين روتيني

وبفضل ذلك، تمكنت «يونيسف»، و«الصحة العالمية»، والحكومة اليمنية، من تعزيز التحصين الروتيني، وتقليص عدد الأطفال الذين لم يتلقوا جرعة لقاحية، وحماية السكان، ومنع التفشي بالمستقبل.

وتعمل «يونيسف»، و«الصحة العالمية»، بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية، والشركاء، والمجتمعات، لإنجاح الجهود المشتركة، وتسعى «يونيسف»، و«الصحة العالمية» - عبر توحيد جهودهما ومواردهما - إلى زيادة التغطية باللقاحات، وحماية المجتمعات الضعيفة، ومنع تفشي الأمراض المعدية.

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