السوداني: العراق لم يعد بحاجة لتحالف محاربة «داعش»

المصدر: (بغداد - وكالات)

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وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تنظيم «داعش» الإرهابي بأنه لم يعد سوى مجموعات «مطاردة في الصحراء»، ولا يشكل تهديداً للعراق. فيما أشار إلى أن العراق لم يعد بحاجة لقوات قتالية سواء من الولايات المتحدة أو من بقية دول التحالف الدولي.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إن الواقع الجديد يقوم على أساس التعاون في مجالات محددة مع التحالف الدولي. وأشار إلى أن بغداد تسلمت مسودة لمذكرة تفاهم من وزارة الدفاع الأمريكية تتعلق بشكل العلاقة بين العراق والتحالف الدولي.

وأكد السوداني التزام حكومته بعدم السماح لأي مجموعات مسلحة باستغلال وجودها على أرض العراق للاعتداء على دول أخرى، قائلاً: «سيادة العراق لا تخضع لأي مجاملة». كما أوضح أن حكومته حريصة على تقارب وجهات النظر بين إيران والدول العربية بما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة.

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