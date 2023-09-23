الحكومة الموريتانية توقّع «ميثاقاً جمهورياً» مع 3 أحزاب

المصدر: (نواكشوط - وكالات)

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وقّعت الحكومة الموريتانية؛ ممثلة في وزارة الداخلية واللامركزية، بالعاصمة نواكشوط، اتفاقاً سياسياً مع 3 أحزاب، بينها اثنان معارضان. ويتعلق الأمر بأحزاب الإنصاف (الحاكم)، وتكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، المعارضين.

الاتفاق الذي أطلق عليه «الميثاق الجمهوري»، اقترح خارطة طريق، في 18 نقطة، وقد وافق عليه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

الاتفاق السياسي جاء بحسب نص الميثاق، بعد تعاطي «المعارضة الديمقراطية المستنيرة والمسؤولة بشكل إيجابي على مدى أربع سنوات مع هذه المقاربة الجديدة، التي تحبّذ الحوار الصريح والبنّاء بين مختلف الفاعلين السياسيين».

وأوضح أنه «انطلاقاً ممّا يتقاسمه الطرفان من انشغال بمستقبل موريتانيا، جاء الاتفاق المذكور في سياق وطني حساس، يتطلب من كافة القوى الوطنية المسؤولة التصدّي للتصرفات الهادفة إلى جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار، بل وحتّى إلى الفوضى». وينص الميثاق، على «إنشاء تفاهم سياسي وطني جمهوري وديمقراطي مفتوح أمام جميع الفاعلين السياسيين»، والعمل «على جميع الأصعدة وبكافة الوسائل للمضي قدماً بموريتانيا إلى المزيد من الوئام والوحدة والتماسك الاجتماعي؛ ومن ثم إلى الديمقراطية والتنمية والازدهار»، وتكريس مبدأ المساواة، ومحاربة ارتفاع الأسعار، وتعزيز الحكم الرشيد، بالإضافة إلى تكوين لجنة من الأطراف الموقعة في غضون الشهرين القادمين تعنى بمتابعة تنفيذ الاتفاق.

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