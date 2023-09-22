الأمم المتحدة: لا حل في اليمن إلا بالمفاوضات

المصدر: (عدن - محمد أحمد)

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أكدت الأمم المتحدة أنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم للأزمة في اليمن إلا من خلال الدبلوماسية ومفاوضات السلام. ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بعودة الزخم الإيجابي نحو السلام في اليمن، وأكد أهمية استمرار تضافر العمل الإقليمي والدولي لمصاحبة اليمن في طريقه نحو السلام المستدام الذي يلبي تطلعات اليمنيين على تنوعهم، مشيراً إلى أنه لا حل في اليمن إلا بالمفاوضات.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «إن تجدد الزخم هو خطوة مهمة تسهم بشكل إيجابي في جهود الوساطة الأممية من أجل التوصل لاتفاق بين اليمنيين بشأن تدابير لتحسين الظروف المعيشية، ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والانخراط في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة».

وأضاف: «هناك حاجة مستمرة للعمل معاً والبناء على المكتسبات والتقدم الذي تم إحرازه خلال الأشهر الماضية لتأسيس منصة شاملة تجمع اليمنيين للتعامل مع اختلافاتهم، والاتفاق على حلول لتحقيق السلام والتعافي والتنمية».

ووفق البيانات الأممية هناك أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75 % من سكان اليمن، أنهكتهم سنوات الحرب.

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