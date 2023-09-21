مقتل 6 فلسطينيين باقتحامات إسرائيلية

المصدر: (عواصم - وكالات)

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لقي شاب فلسطيني، أمس حتفه خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا بالضفة الغربية، كما لقي آخر حتفه برصاص القوات الإسرائيلية على حدود غزة ليرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الساعات الأخيرة إلى 6.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، ما وصفته بـ«الجرائم»، وطالبت بـ«موقف دولي لوقف التصعيد». كما أدانت مصر التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية.

وكان أربعة فلسطينيين لقوا حتفهم مساء أول من أمس في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين شمال الضفة الغربية، مستخدماً مسيّرة انتحارية وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الإسرائيلية مسيّرة انتحارية بهجوم في الضفة الغربية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن عدد الجرحى في الهجوم على مخيم جنين وصل إلى 30 وبعضهم إصاباته خطيرة.

في الأثناء،أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان، ما وصفته بـ«الجرائم» في مخيم جنين وغزة وعقبة جبر بأريحا .وقالت إن «إسرائيل تتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ما يشبه ساحة حرب». من جهتها، أدانت مصر التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية.وجاء في بيان لوزارة خارجيتها أن مصر تدين التصعيد الذي قامت به القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وآخرها في مدينة جنين،داعية السلطات الإسرائيلية إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة، والنأي عن تبني سياسات العقاب الجماعي بالبلدات والمدن الفلسطينية على نحو يُسهِم في إشعال دائرة مفرغة من العنف.

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