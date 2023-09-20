صاحب التوقع الشهير بزلزال تركيا.. عالم هولندي توقع موعد زلزال مصر بدقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صحت مصر فجراً على هزة أرضية ليست قوية، وبلغ قياسها 4.53 درجات على مقياس ريختر، لتتوافق مع توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الذي رصد تحركات تكتونية في البحر المتوسط متوقعاً حدوث زلزال، وموقتاً ذلك بدقة أنه بين 19 و21 سبتمبر.

ولم يسبق أن توقع عالم تاريخ ومكان حدوث زلزال بتلك الدقة، حيث وقع الزلزال في الساعات الأولى من صباح اليوم 20 سبتمبر، وكان مركزه البحر المتوسط.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل في مصر هزة أرضية بقوة 4.53 درجات على مقياس ريختر، ومركزه البحر المتوسط، على بعد 265 كم شمال غرب مرسى مطروح في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة و12 ثانية فجر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

ورغم دقة العالم الهولندي في تحديد موقع وزمن حدوث الزلزال إلا أن التوقع لم يصب في القوة والبلاد المتأثرة بالهزة الأرضية، حيث قال العالم الألماني في توقعاته إن الزلزال ستصل قوته إلى 7 ريختر، وفي فيديو بثه عبر قناته على يوتيوب اعتبر أن أثر الهزة الأرضية سيكون محسوساً بقوة في بلاد البرتغال وإيطاليا وإسبانيا، ولم تكن مصر من ضمن البلاد التي ذكر تأثير الزلزال عليها.

يذكر أن هوغربيتس له العديد من التوقعات بشأن الهزات الأرضية، وسبق له التنبؤ بهزة أرضية قوية في تركيا، وهو الزلزال الذي وقع بالفعل في المنطقة بين تركيا وسوريا وتسبب في أضرار كبيرة، كما أشار لاحتمالية حدوث هزة أرضية في المغرب، ولكنه لم يستطع تحديد المواعيد بشكل كامل، وربما يكون زلزال مصر هي المرة الأولى التي تقترب فيها توقعاته من تحديد الموعد، وإن كان قد أخفق في تحديد المكان بشكل سليم.

وحول زلزال مصر قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن تلك الهزة وقعت على عمق 13.68 كم، وعلى دائرة عرض 22.52 درجة شمالاً، وخط طول 24.79 درجة شرقاً، مضيفاً أن مصر عرضة باستمرار للزلازل الخفيفة بشكل يومي، والتي لا تتخطى درجتين بمقياس ريختر، وهي الهزات الأرضية التي لا يشعر بها الناس، ولكنها معتادة بشكل ما.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز