1200 طفل تُوفوا بمخيمات اللاجئين في السودان

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

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خلال 5 أشهر فقط، قضى الجوع والمرض على 1200 طفل دون الخامسة في السودان، الذي يشهد منذ ما يقارب الـ6 أشهر حرباً دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، دفعت الملايين إلى النزوح لاسيما من العاصمة الخرطوم.

رقم جديد صادم كشفته مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أمس، لافتة إلى أن فرقها في ولاية النيل الأبيض أحصت وفاة أكثر من 1200 طفل لاجئ دون سن الخامسة في تسعة مخيمات في الفترة ما بين 15 مايو و14 سبتمبر. وقال آلن مينا مسؤول الصحة العامة في المفوضية «إن السبب يعود إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد».

كما أشار إلى أنه تم الإبلاغ عن 3100 حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالحصبة في الفترة نفسها، وأكثر من 500 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في أجزاء أخرى من البلاد، بالإضافة إلى تفشي حمى الضنك والملاريا. إلى ذلك، دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن تأثير الأزمة الحالية في البلاد على الوضع الصحي للأطفال.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر للصحافيين في جنيف إن المنظمة الأممية تخشى وفاة الآلاف من حديثي الولادة من الآن وحتى نهاية العام نتيجة التجاهل القاسي للمدنيين وتواصل الهجوم على خدمات الصحة والتغذية.

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