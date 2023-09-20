العراق يستدعي سفير تركيا بعد قصف مطار بكردستان

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ذكر بيان من الرئاسة العراقية أن الرئيس عبد اللطيف رشيد سيستدعي سفير تركيا لدى العراق للاحتجاج على ضربة بطائرة مسيرة استهدفت مطارا صغيرا في كردستان العراق الاثنين مما أدى إلى مقتل عدد من أفراد قوات الأمن العراقية.

وقال الجيش العراقي إن ثلاثة من قوات مكافحة الإرهاب العراقية قتلوا وأصيب ثلاثة أمس الاثنين في ضربة على مطار عربت العسكري الصغير في كردستان.

وقال المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول في بيان في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء إن الطائرة المسيرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا. وأضاف "يحتفظ العراق بحقه بوضع حد لهذه الخروقات".

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